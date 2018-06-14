Мін'юст виступає за вдосконалення норми про апеляцію у законі про антикорупційний суд

Петренко зазначив, що ВР також слід прийняти технічний закон про створення антикорупційного суду

Верховна рада України має вдосконалити норму про апеляцію у законі "Про Вищий антикорупційний суд". Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

"Щодо дискусії, яка сьогодні розгорнулася з приводу розгляду у рамках апеляції Вищим антикорупційним судом старих справ та рішень місцевих судів. Дане питання не обговорювалось на зустрічах з міжнародними партнерами, в яких приймали участь уповноважені представники Мін‘юсту. Український парламент має можливість провести всі необхідні, додаткові консультації та виправити положення закону "Про Вищий антикорупційний суд", зробити їх більш досконалими, в тому числі в частині передачі функцій апеляції Вищого антикорупційного суду по старим справам", - підкреслив міністр.

Моя позиція щодо Вищого антикорупційного суду. Сьогодні набув чинності Закон України «Про Вищий антикорупційний суд»,... Опубліковано Павлом Петренком 14 червня 2018 р.

За його словами, парламенту також слід прийняти технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду - закон про констатацію створення суду, як це вимагає Конституція.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що із закону про антикорупційний суд критично важливо прибрати поправку, згідно з якою цей суд не буде розглядати апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах бюро.