Мінюст виставить на продаж ще одну в'язницю

Фото: Львівська виправна колонія (minjust.gov.ua)

Приміщення з фільмів про апокаліпсис ідеально підійдуть для житлової або промислової забудови

Міністерство юстиції України восени 2020 року виставить на продаж Львівську виправну колонію №48. Вона розташована неподалік центру міста.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, у 2017 році колонію вирішили заморозити, а в лютому 2018 року вивезли останнього засудженого.

"Зараз ця установа радше схожа на голлівудські фільми, де описується якийсь апокаліпсис", - сказав він.

Однак, за його словами, для потенційного покупця об’єкт дуже цікавий завдяки непоганому розташуванню. Також тут величезна площа земельної ділянки у понад 10 га. Понад 40 будівель із загальною площею більше ніж 42 тис. кв. м. підключені до усіх мереж: електроенергія, каналізація та водопостачання та водовідведення.

"В принципі, ідеально для промислової або ж житлової забудови… Усе, що може цікавити потенційного покупця. Це буде наш третій лот на продаж. Він буде запропонований на продаж також цієї осені", - сказав Малюська.

Нагадаємо, в серпні Міністерство юстиції України оголосило початок так званого "великого розпродажу" в'язниць. Першим об'єктом стане Ірпінський виправний центр під Києвом.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська запропонував залишити в Україні лише дві в'язниці.