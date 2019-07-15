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Минюст выплатит нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов

Новости » Общество    15.07.2019 - 21:19
Минюст выплатит нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
Фото: Игорь Коломойский (Униан)

Суд обязал возместить компании JKX Oil&Gas более 12,5 млн долларов

Киевский апелляционный суд обязал Министерство юстиции Украины выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить компании JKX Oil&Gas более 12,5 млн долларов. Обю этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановлении суда от 5 июля.

Отметим, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 млн долларов нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Ранее 6 февраля 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.

Основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины были: увеличение Верховной радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме "Нафтогаза", введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

Отметим, что крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций. Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является "Полтавская газонефтяная компания".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале февраля суд Лондона обязал Украину выплатить 11,7 млн долларов британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas PLC.

Кроме того, компания Proxima Capital Group вышла из состава акционеров нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc. Ранее Proxima владела 19,9% акций компании. Этот пакет продан Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является народный депутат Украины Виталий Хомутынник.

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