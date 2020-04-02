В Минюсте рассчитывают на принятие закона об амнистии в ближайшее время

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В министерстве ожидают, что таким образом будут амнистированы около тысячи человек

В Министерстве юстиции ожидают принятия закона об амнистии в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, глобальная цель Минюста - уменьшить тюремное население в принципе, что, учитывая ситуацию, которая сложилась, является крайне актуальным.

"Задача-минимум на ближайшую неделю - принятие закона об амнистии на 2020 год, чтобы амнистировать около 1000 человек. Это связано не только с коронавирусом, это ежегодная юридическая практика", - указано в сообщении Минюста.

Напомним, власти Афганистана планируют освободить из тюрем не менее 10 тысяч заключенных во избежание распространения коронавируса. Как сообщал офис президента Ашрафа Гани, глава страны уже подписал соответствующий указ - под амнистию попадут люди старше 55 лет.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции Украины заверяет, что принимает необходимые шаги для предупреждения вспышки коронавируса в местах лишения свободы.

Добавим также, по словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, на сегодня речь не идет о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавируса.