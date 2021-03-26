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Минюст за сутки изменил позицию по люстрированному Любченко

Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции Украины дало два противоположных разъяснения по экс-чиновнику времен Януковича Алексею Любченко.

Об этом свидетельствуют письма Министерства юстиции, которые оказались в распоряжении РБК-Украина.

Так, позиция Минюста от 16 марта свидетельствует, что Любченко подпадает под ряд люстрационных критериев, поскольку занимал должность главы Государственной налоговой администрации Украины с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014.

В письме отмечается, что это является основанием для применения ЗУ "Об очищении власти" к нему.

Впрочем, уже в письме от 17 марта Минюст заключил, что чиновники Государственной налоговой администрации под критерии люстрации не подпадают. В разъяснении сказано, что Налоговая администрация времён Януковича только реализовывала, а не формировала государственную политику.

Таким образом должности, которые в указанный период занимал Алексей Любченко, не подпадают под ЗУ "Об очищении власти", а Любченко имеет право занимать любые государственные должности без ограничений.

Напомним, в апреле 2020 года Любченко был назначен главой Налоговой службы исключительно на период действия карантина без процедуры конкурса.

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Новости Украины люстрацияМинистерство юстиции Украиныкадровая политикаГНС
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