Минюст за сутки изменил позицию по люстрированному Любченко

Так, позиция Минюста от 16 марта свидетельствует, что Любченко подпадает под ряд люстрационных критериев, поскольку занимал должность главы Государственной налоговой администрации Украины с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014.

В письме отмечается, что это является основанием для применения ЗУ "Об очищении власти" к нему.

Впрочем, уже в письме от 17 марта Минюст заключил, что чиновники Государственной налоговой администрации под критерии люстрации не подпадают. В разъяснении сказано, что Налоговая администрация времён Януковича только реализовывала, а не формировала государственную политику.

Таким образом должности, которые в указанный период занимал Алексей Любченко, не подпадают под ЗУ "Об очищении власти", а Любченко имеет право занимать любые государственные должности без ограничений.