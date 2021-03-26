Мін'юст за добу змінив позицію щодо люстрованого Любченка

Так, позиція Мін'юсту від 16 березня свідчить, що Любченко підпадає під ряд люстраційних критеріїв, оскільки обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014.

У листі зазначається, що це є підставою для застосування ЗУ "Про очищення влади" до нього.

Втім, вже у листі від 17 березня Мін'юст зазначив, що чиновники Державної податкової адміністрації під критерії люстрації не підпадають. У роз'ясненні зазначено, що Податкова адміністрація часів Януковича лише реалізовувала, а не формувала державну політику.

Таким чином посади, які в зазначений період обіймав Олексій Любченко, не підпадають під ЗУ "Про очищення влади", а Любченко має право займати будь-які державні посади без обмежень.