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Мін'юст США запросив інформацію про діяльність сина Байдена в Україні

Неділя 13 грудня 2020 04:56
Мін'юст США запросив інформацію про діяльність сина Байдена в Україні
Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)
Автор: Инна Собора

Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

Про це повідомляє Associated Press.

Всього відомство зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовимі справами Байдена-молодшого. Мін'юст вивчає питання про порушення податкового законодавства та законів про відмивання грошей в ділових відносинах з іншими країнами.

"Неясно, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки", - пише видання.

Нагадаємо, в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якому фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.

Раніше повідомлялося, що більше 50 колишніх високопоставлених співробітників розвідки США переконані, що Росія стоїть за публікацією в ЗМІ компромату на Хантера Байдена.

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