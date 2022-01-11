Минюст США сформирует подразделение для борьбы с внутренним терроризмом

Министерство юстиции США создаст новое подразделение, которое будет заниматься борьбой с внутренним терроризмом. Только за последние два года, угроза от него в стране увеличилась вдвое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам помощника генерального прокурора Мэтью Олсена - в состав сформированного подразделения войдет специальная группа адвокатов, которая будет работать над угрозой со стороны внутреннего терроризма.

"Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны внутренних насильственных экстремистов, то есть лиц в Соединенных Штатах, которые стремятся совершить насильственные преступные действия для достижения внутренних социальных или политических целей", - отметил Олсен.

Помощник генпрокурора добавил, что в большинстве случаев экстремисты мотивированы сочетанием идеологий и личных угроз.

"Мы наблюдаем рост угрозы со стороны тех, кто руководствуется расовой враждебностью, а также тех, кто приписывает антиправительственные экстремистские и антивластные идеологии", - добавил Олсен.