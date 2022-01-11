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Мін'юст США сформує підрозділ для боротьби з внутрішнім тероризмом

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Вівторок 11 січня 2022 19:47
Мін'юст США сформує підрозділ для боротьби з внутрішнім тероризмом Фото: Мін'юст США сформує підрозділ для боротьби з внутрішнім тероризмом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство юстиції США створить новий підрозділ, який займатиметься боротьбою з внутрішнім тероризмом. Лише за останні два роки, загроза від нього в країні збільшилась вдвічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами помічника генерального прокурора Метью Олсена - до складу сформованого підрозділу увійде спеціальна група адвокатів, яка працюватиме над загрозою з боку внутрішнього тероризму.

"Ми стикаємося з підвищеною загрозою з боку внутрішніх насильницьких екстремістів, тобто осіб у Сполучених Штатах, які прагнуть вчинити насильницькі злочинні дії для досягнення внутрішніх соціальних або політичних цілей", - відзначив Олсен.

Помічник генпрокурора додав, що в більшості випадків екстремісти мотивовані поєднанням ідеологій й особистих загроз.

"Ми спостерігаємо зростання загрози з боку тих, хто керується расовою ворожістю, а також тих, хто приписує екстремістські антиурядові та антивладні ідеології", - додав Олсен.

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