Минюст РФ не признал решение суда о выплате 1,3 млрд долларов Ощадбанку

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Российская сторона не признает юрисдикцию арбитражного трибунала в Париже

Министерство юстиции Российской Федерации не признает решение арбитражного трибунала в Париже о компенсации убытков украинскому "Ощадбанку" на 1,3 млрд долларов в связи с оккупацией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, российский Минюст аргументировал свою позицию тем, что не признает юрисдикцию арбитражного суда в Париже.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - отметили в Минюсте России.

Напомним, ранее сообщалось, что арбитраж в Париже обязал Россию выплатить "Ощадбанку" 1,3 млрд долларов за оккупацию Крыма. К сумме компенсации убытков за активы в Крыму также добавятся проценты, которые будут начисляться с вынесения решения до момента фактической компенсации.

Отметим, в мае Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить украинским инвесторам компенсацию за недвижимое имущество в аннексированном Крыму на сумму 159 млн долларов.