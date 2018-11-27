Мін'юст РФ не визнав рішення суду про виплату 1,3 млрд доларів Ощадбанку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російська сторона не визнає юрисдикцію арбітражного трибуналу в Парижі

Міністерство юстиції Російської Федерації не визнає рішення арбітражного трибуналу в Парижі про компенсацію збитків українському "Ощадбанку" на 1,3 млрд доларів у зв'язку з окупацією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, російський Мін'юст аргументував свою позицію тим, що не визнає юрисдикцію арбітражного суду в Парижі.

"Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, винесене 26 листопада 2018 року, у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову ПАТ "Державний ощадний банк України" до РФ", - зазначили в Мін'юсті Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арбітраж в Парижі зобов'язав Росію виплатити "Ощадбанку" 1,3 млрд доларів за окупацію Криму. До суми компенсації збитків за активи в Криму також додадуться відсотки, що будуть нараховуватись з винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Відзначимо, в травні Міжнародний арбітражний суд у Гаазі постановив, що Росія має виплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно у анексованому Криму на суму 159 млн доларів.