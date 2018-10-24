Мін'юст дозволив медикам використовувати рекомендації ВООЗ як міжнародні протоколи

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У МОЗ пояснили, що це потрібно для впровадження принципів доказової медицини

У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), який дозволяє медикам використовувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) як міжнародні клінічні протоколи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Йдеться про наказ МОЗ від 26.09.2018 № 1752, яким внесено зміни в методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини.

Як зазначив перший заступник Генерального директора ЦГЗ віктор Ляшко, цим наказом до переліку джерел клінічних настанов віднесено сайти Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) та Європейського комітету з визначення антимікробної резистентності (EUCAST).

"Внесення до переліку джерел клінічних настанов ВООЗ дає змогу Україні впроваджувати в медичну практику сучасні методи профілактики, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції, ефективність яких доведена контрольованими дослідженнями, і тим самим підвищувати якість і результативність надання медичної допомоги пацієнтам", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив нещодавно, що декларації зі своїми лікарями підписали майже 20 мільйонів українців.