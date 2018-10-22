Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

За словами прем'єр-міністра, 24 тисяч лікарів уже отримали збільшені в 2-3 рази зарплати

Майже 20 мільйонів українців підписали декларації зі своїми лікарями. Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму Twitter, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, 24 тисяч лікарів уже отримали збільшені в 2-3 рази зарплати.

"Було 5-6 тисяч грн, стало 16-18 тисяч грн. Ми також прибрали корупцію із системи закупівлі ліків", - заявив він.

Зазначимо, з 1 липня в Україні стартувала медична реформа. Відповідно до нововведень, медзаклади первинної ланки будуть фінансуватися в залежності від того, скільки пацієнтів вирішили у них лікуватися. Кампанія з підпису декларацій з лікарями стартувала в Україні з 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що декларації з лікарями підписали 14,8 млн українців.

Найбільше декларацій було підписано у Вінницькій (56%), а також Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. У вказаних областях свого лікаря вже обрав кожен другий українець.