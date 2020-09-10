Минюст пытается запретить выплату всех депозитов пострадавших вкладчиков, - эксперт

Министерство юстиции настаивает на принятии законопроекта, который предоставляет возможность не осуществлять принудительное исполнение постановления о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу оффшорных компаний Суркисов, в связи с бесперспективностью апелляции или кассации на решение суда.

Об этом написал политический эксперт Валерий Клочок для "Цензор.нет".

Как отмечает эксперт, началом истории является депозит семьи Суркисов и возобновляемая кредитная линия, которую предоставлял ПриватБанк ФК "Динамо" для выплаты заработных плат футболистам и других текущих выплат. Обеспечение этой линии был оформлен в установленном порядке в депозит одного из членов семьи Суркисов в сумме 19,4 млн долл.

Впрочем, спустя год после национализации ПриватБанка такое сотрудничество было прекращено, а судебная тяжба перешла в сложную юридическую плоскость с доказательства того, что Суркисы были и остаются не акционерами банка, а простыми вкладчиками и не являются связанными лицами акционерами банка.

"Суркисы никогда не были акционерами ПриватБанка, не имели отношения к акционерному капиталу, не выводили свои капиталы из банка, в чем собственно обвиняют Коломойского и Боголюбова. У них были обычные депозиты в ПриватБанке, как и у миллионов других граждан Украины. Простыми словами: они и члены их семей имели вклады в этом злосчастном банке. Но отдельных членов семьи государство признало связанными лицами и решило списать средства с их счетов в пользу обанкротившегося банка. Почему? Потому что решения принимались в ручном режиме в Национальном банке Украины, который тогда возглавляла госпожа Гонтарева", - отмечает эксперт.

По словам эксперта, основанием для предоставления статуса "связанные лица" стал факт владения братьями Суркисами 25% акции телеканала "1+1", владельцем которого является тот же Коломойский.

"Причем здесь тогда ПриватБанк, спросите вы? А все очень просто. Решение о том кому "дать", а у кого "забрать" принимались руководством НБУ. А влияние на такие решения прямо и косвенно имел тогда действующий президент Петр Порошенко и мотив у него был четкий и понятный. Это те самые 25% телеканала "1+1", контракт на приобретение которых он заключил с Суркисами еще в 2015 году. Сумма контракта - 140 млн долл", - добавляет Клочок.

Как утверждает эксперт, после национализации ПриватБанка переговоры о приобретении акций телеканала восстановились. Однако Порошенко якобы предложил Суркисам рассчитаться их же деньгами, национализированными в ПриватБанке.

Как известно, в результате национализации семья Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 тысяч евро в кипрском филиале банка, как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине - уже как физлица.

"Казалось бы нынешняя власть имела бы прекратить весь этот бедлам, когда у вкладчиков просто забирают средства с депозитных счетов через политическую целесообразность. Но нет!... Верховный Суд вчера приостановил выполнение упомянутой в начале материала определения Печерского районного суда Киева, которое обязывало вернуть депозит Суркисам в полном объеме. Другими словами - власть пытается любым способом затянуть время, чтобы попытаться на уровне закона через парламент запретить выплату всех депозитов пострадавших вкладчиков во всех банках", - резюмирует эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, которые связаны с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Министерство финансов не соглашается с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.