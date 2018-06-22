Минюст позволит выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны

Также тот из родителей, кто не живет с ребенком, получит возможность чаще с ним видеться

Министерство юстиции Украины вводит новую норму, согласно которой разрешается выезжать за границу с ребенком одному из родителей, с кем проживает ребенок, без разрешения другого из родителей. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы вводим абсолютно европейскую норму, когда тот из родителей, с кем проживает ребенок, может выезжать за границу до 1 месяца с ребенком без разрешения второго родителя. Ранее именно предоставление такого разрешения было инструментом шантажа со стороны одного из родителей", - отметил Петренко.

Ми вводимо абсолютно європейську норму, коли той з батьків, з ким проживає дитина, може виїжджати за кордон до 1 місяця з дитиною без дозволу другого з батьків. Раніше саме надання такого дозволу було інструментом шантажу одного з боку одного з батьків#ПРЯМА_МОВА #MinJust4U — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 22, 2018

Он также добавил, что это является одной из новаций законодательной инициативы "Чужих детей не бывает". Еще одно из важных нововведений - тот из родителей, кто не живет с ребенком, будет иметь возможность чаще с ним видеться.

Напомним, ранее Петренко сообщал, что с начала 2018 года Министерство юстиции Украины стянуло с должников по алиментам 1,6 млрд гривен.