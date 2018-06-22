Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минюст позволит выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны

НовостиОбщество    22.06.2018 - 11:21
Фото: Павел Петренко (РБК-Украина)
Фото: Павел Петренко (РБК-Украина)

Также тот из родителей, кто не живет с ребенком, получит возможность чаще с ним видеться

Министерство юстиции Украины вводит новую норму, согласно которой разрешается выезжать за границу с ребенком одному из родителей, с кем проживает ребенок, без разрешения другого из родителей. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы вводим абсолютно европейскую норму, когда тот из родителей, с кем проживает ребенок, может выезжать за границу до 1 месяца с ребенком без разрешения второго родителя. Ранее именно предоставление такого разрешения было инструментом шантажа со стороны одного из родителей", - отметил Петренко.

Он также добавил, что это является одной из новаций законодательной инициативы "Чужих детей не бывает". Еще одно из важных нововведений - тот из родителей, кто не живет с ребенком, будет иметь возможность чаще с ним видеться.

Напомним, ранее Петренко сообщал, что с начала 2018 года Министерство юстиции Украины стянуло с должников по алиментам 1,6 млрд гривен.

Минюст подал заявление в ЕСПЧ с просьбой повлиять на РФ по Сенцову Более 310 тыс. украинских новорожденных получили свидетельства о рождении онлайн, - Петренко
Теги публикации: Павел Петренко, Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь