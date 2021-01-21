Минюст потратит миллионы на юристов, чтобы скрыть рейдерский захват "Мотор Сичи", - эксперт

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич". Однако, по сути они попытаются скрыть рейдерский захват предприятия бывшим владельцем Вячеславом Богуслаевым.

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя решение правительства 20 января.

"Как я и прогнозировал - Украина и каждый из нас, ее граждан, уже начинает рассчитываться за схему Богуслаева, которые заблокировали китайские инвестиции в "Мотор Сич". Услуги по сопровождению дел в международном арбитраже - дорогое удовольствие, например госкомпания "Нафтогаз" заплатила в 2015 году зарубежным юристам за сопровождение международного арбитража против Газпрома около $3 млн. Пользы эти расходы никому не принесли, разве что самим зарубежным юридическим советникам и чиновникам, которые их нанимали", - считает эксперт.

По мнению эксперта, противодействие иску китайских акционеров в международном арбитраже - "трата миллионов евро на ветер".

"Власть уже осознала, что китайские инвесторы и Ярославский "дожмут" сделку с акциями "Мотор Сич" либо через арбитраж, либо через суды или другими законными методами. Украинской власти нечего противопоставить Ярославскому и китайским инвесторам - сделка-то законна, и законно "открутить" ее нельзя - это открыто признали в Вашингтоне. Создание такой комиссии, это, скорее попытка власти подстраховаться на будущее, а заодно создать механизм, чтобы избегать персональной или ведомственной ответственности за подобные решения по блокированию инвестиций - попросту размыть ответственность в безликом коллегиальном органе", - добавил Охрименко.

Напомним, ранее исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько назвал происходящее на "Мотор Сич" самым грубым в истории Украины нарушением прав акционеров.

По его мнению, действия СБУ со всей очевидностью подтверждают, что силовики подыгрывают Вячеславу Богуслаеву, чтобы он и далее мог контролировать "Мотор Сич" вопреки воле новых владельцев контрольного пакета акций и всех остальных миноритарных акционеров компании.

Как рассказал "Радио Свобода" бывший министр экономики Павел Шеремета, $3,5 млрд, которые китайцы хотят взыскать с Украины - огромные средства для страны. Для сравнения он напомнил, что годовая программа с МВФ подписана на сумму $ 5 млрд.

По его мнению, Украина, как это часто бывает, проиграет международный арбитраж, поэтому "мировая" с бизнесменами из КНР предпочтительнее.

"[Международный арбитражный] суд будет учитывать дух и букву закона, в рамках которого действовали китайцы и Богуслаев (бывший владелец ПАО "Мотор Сич"), который продавал эту компанию. А дух и буква закона в этой ситуации - на стороне китайцев. Соглашение [о продаже акций] уже состоялась. Факт продажи [акций] уже есть", - пояснил соучредитель "Украинского института будущего" Юрий Романенко.

Как известно, китайские инвесторы, которые купили акции компании "Мотор Сич" у ее экс-владельца Вячеслава Богуслаева, на протяжении нескольких лет не могут получить доступ к управлению компанией.

Акции находятся в аресте по инициированному Службой безопасности уголовному делу: само дело на протяжении более 3,5 лет не расследуется СБУ, но аресты акций не позволяют провести собрание акционеров, акционеры не могут получить дивиденды или сменить менеджмент.

Деятельность ПАО "Мотор Сич" на протяжении многих лет заблокирована - китайские инвесторы квалифицируют такие действия Украины и ее правоохранительных органов как незаконная экспроприация инвестиций и обратились в международный арбитраж.