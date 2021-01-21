Мін'юст витратить мільйони на юристів, щоб приховати рейдерське захоплення "Мотор Січі", - експерт

Уряд дозволив Мін'юсту використовувати переговорну процедуру закупівлі юридичних послуг для захисту інтересів держави в міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ". Однак, по суті вони спробують приховати рейдерське захоплення підприємства колишнім власником В'ячеславом Богуслаєвим.

Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи рішення уряду 20 січня.

"Як я і прогнозував - Україна і кожен з нас, її громадян, вже починає розраховуватися за схему Богуслаєва, які заблокували китайські інвестиції в "Мотор Січ". Послуги з супроводу справ у міжнародному арбітражі - дороге задоволення, наприклад держкомпанія "Нафтогаз" заплатила у 2015 році закордонним юристам за супровід міжнародного арбітражу проти Газпрому близько $3 млн. Користі ці витрати нікому не принесли, хіба що самим закордонним юридичним радникам і чиновникам, які їх наймали", - вважає експерт.

На думку експерта, протидія позовом китайських акціонерів у міжнародному арбітражі - "трата мільйонів євро на вітер".

"Влада вже усвідомила, що китайські інвестори і Ярославський "дотиснуть" угоду з акціями "Мотор Січ" або через арбітраж, або через суди або іншими законними методами. Українській владі нічого протиставити Ярославському і китайським інвесторам - угода-то законна, і законно "відкрутити" її не можна - це відкрито визнали в Вашингтоні. Створення такої комісії, це, швидше, спроба влади підстрахуватися на майбутнє, а заодно створити механізм, щоб уникати персональної або відомчої відповідальності за подібні рішення щодо блокування інвестицій - просто розмити відповідальність у безликому колегіальному органі", - додав Охріменко.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько назвав те, що відбувається на "Мотор Січ" найгрубішим в історії України порушенням прав акціонерів.

На його думку, дії СБУ з усією очевидністю підтверджують, що силовики підіграють В'ячеславу Богуслаєву, щоб він і далі міг контролювати "Мотор Січ" всупереч волі нових власників контрольного пакету акцій і всіх інших міноритарних акціонерів компанії.

Як розповів "Радіо Свобода" колишній міністр економіки Павло Шеремета, $3,5 млрд, які китайці хочуть стягнути з України - величезні кошти країни. Для порівняння він нагадав, що річна програма підписана з МВФ на суму $ 5 млрд.

На його думку, Україна, як це часто буває, програє міжнародний арбітраж, тому "світова" з бізнесменами з КНР краще.

"[Міжнародний арбітражний] суд буде враховувати дух і букву закону, у межах якого діяли китайці і Богуслаєв (колишній власник ПАТ "Мотор Січ"), який продавав цю компанію. А дух і буква закону в цій ситуації на боці китайців. Угода [про продаж акцій] вже відбулася. Факт продажу [акцій] вже є", - пояснив співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

Як відомо, китайські інвестори, які купили акції компанії "Мотор Січ" у її екс-власника В'ячеслава Богуслаєва, протягом декількох років не можуть отримати доступ до управління компанією.

Акції знаходяться в арешті щодо ініційованій Службою безпеки кримінальній справі: сама справа протягом понад 3,5 роки не розслідується СБУ, але арешти акцій не дозволяють провести збори акціонерів, акціонери не можуть отримати дивіденди або змінити менеджмент.

Діяльність ПАТ "Мотор Січ" протягом багатьох років заблокована - китайські інвестори кваліфікують такі дії України та її правоохоронних органів як незаконна експропріація інвестицій і звернулися в міжнародний арбітраж.