Минюст планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в СИЗО

Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер", - сообщил Малюська.

В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем. Сейчас в Украине более ста тюрем.

Также сообщалось, что из-за карантина в Украине Министерство юстиции предлагает амнистировать около 900 заключенных. При этом Малюська исключил массовую амнистию.