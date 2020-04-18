Мін'юст планує ввести платні камери підвищеного комфорту в СІЗО

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Кабмін повинен ухвалити відповідну постанову 22 квітня

Міністерство юстиції в рамках тюремної реформи планує ввести платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах (СІЗО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Дениса Малюськи в Facebook.

За його словами, отримані кошти за такі камери будуть направлятися на ремонт безкоштовних камер.

"Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. З об'єктивних причин є камери кращої якості, і є гірше. Ходять чутки, що кращі камери дістаються за хабарі. Ми зробимо все, щоб ці засоби офіційно прямували в спеціальний фонд, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти і покращувати якості та умови безкоштовних камер", - повідомив Малюська.

У міністерстві очікують, що Кабінет міністрів прийме відповідну постанову про створення платних камер на засіданні уряду 22 квітня.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських в'язниць. Зараз в Україні більше ста в'язниць.

Також повідомлялося, що через карантин в Україні Міністерство юстиції пропонує амністувати близько 900 ув'язнених. При цьому Малюська виключив масову амністію.