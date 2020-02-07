Минюст планирует через суд ликвидировать почти 50 партий

Министерство юстиции Украины планирует через суд ликвидировать 48 партий, которые не ведут политической деятельности. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает РБК-Украина.

По словам министра, сейчас в Украине зарегистрированы 349 политических партий, среди которых почти 48 - не осуществляют никакой деятельности. Он добавил, что Минюст подал в суд иски об аннулировании регистрации всех партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - выдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - заявил Малюська.

В частности, в правительстве хотят ликвидировать Партию ветеранов Афганистана, Социал-демократическую партию Украины, "Организацию украинских националистов", Христианско-демократический союз, Партию промышленников и предпринимателей Украины, "Женщины Украины", Партия защитников Отечества, Партию казаков Украины и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева получил иск к Министерству юстиции с просьбой обязать ведомство инициировать запрет на деятельность партии "Слуга народа". Истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста.

Также РБК-Украина писало, что Минюст через суд хочет добиться аннулирования регистрации Республиканской партии Украины. Партия ни разу не выдвигала кандидатов на парламентских и президентских выборах за последние 10 лет.