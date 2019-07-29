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Минюст передал ведение реестра коррупционеров в НАПК еще в феврале

Новости » Политика    29.07.2019 - 20:07
Минюст передал ведение реестра коррупционеров в НАПК еще в феврале
Иллюстративное фото (УНИАН)

1 февраля 2019 года Минюстом и НАПК был подписан акт приема-передачи реестра

Министерство юстиции Украины передало ведение и наполнение государственного реестра лиц, совершившие коррупционные правонарушения, Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) еще в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста. 

Как сообщается, в связи с сообщением о закрытии реестра коррупционеров, распространенным в СМИ, Минюст информирует, что согласно закону "О предотвращении коррупции" сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Нацагентством.

На Мининистерство юстиции согласно постановлению Кабмина №171 от 25 марта 2015 года были возложены полномочия по продлению ведения реестра коррупционеров и предоставления информации из него в соответствии с Порядком проведения спецпроверки лиц, претендующих на занятие государственных должностей.

"1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством… подписан акт приема-передачи базы данных "Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения", - говорится в сообщении.

Отметим, в 2011 году бывший президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству юстиции принять меры относительно формирования и ведения Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине закрыли реестр корупционеров. Так, месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.

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