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Мін'юст передав ведення реєстру корупціонерів в НАПК ще в лютому

Новини » Політика    29.07.2019 - 20:07
Мін'юст передав ведення реєстру корупціонерів в НАПК ще в лютому
Ілюстративне фото (УНІАН)

1 лютого 2019 року Мін'юстом і НАПК був підписаний акт прийому-передачі реєстру

Міністерство юстиції України передало ведення та наповнення державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАПК) ще в лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Мін'юсту.

Як повідомляється, у зв'язку з повідомленням про закриття реєстру корупціонерів, поширеним у ЗМІ, Мін'юст інформує, що відповідно до закону "Про запобігання корупції" відомості про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи кримінально-правового характеру у зв'язку із вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Нацагентством

На Мининистерство юстиції згідно постанови Кабміну №171 від 25 березня 2015 року були покладені повноваження щодо продовження ведення реєстру корупціонерів та надання інформації з нього відповідно до Порядку проведення спецперевірки осіб, які претендують на зайняття державних посад.

"1 лютого 2019 року Міністерством юстиції та Національним агентством... підписаний акт прийому-передачі бази даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в 2011 році колишній президент України Віктор Янукович доручив Міністерству юстиції вжити заходів щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні закрили реєстр корупціонерів. Так, місяць тому Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних.

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