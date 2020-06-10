Мін'юст відкрив платні камери ще в чотирьох СІЗО

Фото: Олена Висоцька (facebook.com minjust official)

Зараз платні камери доступні у десяти слідчих ізоляторах

Міністерство юстиції відкрило платні камери ще у чотирьох слідчих ізоляторах. Відповідна послуга зараз доступна у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Відсьогодні доступна послуга "платні камери" у Харківському, Сумському та Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві", - повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона підкреслила, що отримані від цих послуг кошти надалі використають для ремонтів приміщень слідчих ізоляторів, зокрема у звичайних (безкоштовних) камерах.

Вказано, що вартість перебування у камері Харківського слідчого ізолятора за одну добу становить 1000 грн з особи; за тиждень - 3500 грн; за місяць - 3750 грн.

У Сумському СІЗО вартість за одну добу складає 600 грн; за тиждень - 2000 грн; за місяць - 4100 грн. А вартість платної камери Старобільського СІЗО за добу - 750 грн; за тиждень - 2600 грн; за місяць - 3000 грн.

Крім того, у Полтавській установі виконання покарань (№ 23) вартість за добу становить 600 гривень з 1 особи; за тиждень - 2100 грн; за місяць - 3800 грн.

Разом з тим після вироку суду перебування у поліпшених камерах не передбачається. Усього на цей час до проекту долучились десять СІЗО.

Нагадаємо, раніше в Лук'янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери, у яких збільшена норма площі на людину і відгороджений санвузол.

Як писало РБК-Україна, Мін'юст планує вивести слідчі ізолятори за межі міст, а земельні ділянки під ними здавати в оренду.

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Автор: Юлия Струк