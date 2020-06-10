ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст відкрив платні камери ще в чотирьох СІЗО

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 17:23
Мін'юст відкрив платні камери ще в чотирьох СІЗО
Фото: Олена Висоцька (facebook.com minjust official)

Зараз платні камери доступні у десяти слідчих ізоляторах

Міністерство юстиції відкрило платні камери ще у чотирьох слідчих ізоляторах. Відповідна послуга зараз доступна у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Відсьогодні доступна послуга "платні камери" у Харківському, Сумському та Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві", - повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона підкреслила, що отримані від цих послуг кошти надалі використають для ремонтів приміщень слідчих ізоляторів, зокрема у звичайних (безкоштовних) камерах.

Вказано, що вартість перебування у камері Харківського слідчого ізолятора за одну добу становить 1000 грн з особи; за тиждень - 3500 грн; за місяць - 3750 грн.

У Сумському СІЗО вартість за одну добу складає 600 грн; за тиждень - 2000 грн; за місяць - 4100 грн. А вартість платної камери Старобільського СІЗО за добу - 750 грн; за тиждень - 2600 грн; за місяць - 3000 грн.

Крім того, у Полтавській установі виконання покарань (№ 23) вартість за добу становить 600 гривень з 1 особи; за тиждень - 2100 грн; за місяць - 3800 грн.

Разом з тим після вироку суду перебування у поліпшених камерах не передбачається. Усього на цей час до проекту долучились десять СІЗО.

Нагадаємо, раніше в Лук'янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери, у яких збільшена норма площі на людину і відгороджений санвузол.

Як писало РБК-Україна, Мін'юст планує вивести слідчі ізолятори за межі міст, а земельні ділянки під ними здавати в оренду.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Міністерство юстиції УкраїниСИЗО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся