Минюст ограничил в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов

С начала года государственные исполнители взыскали 1,6 млрд грн алиментов в пользу 500 тысяч детей

Министерство юстиции Украины с начала действия законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" ограничили в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

"Благодаря нововведениям с начала года государственные исполнители взыскали 1,6 млрд грн в пользу 500 тысяч детей. Почти 120 тысяч должников по выплате алиментов было ограничено в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты", - сообщила Глущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года Министерство юстиции Украины уже стянуло с должников по алиментам 1,6 млрд гривен. В общем, если сравнивать с динамикой взысканий долгов по алиментам за аналогичный период прошлого года, тогда было взыскано 918,7 млн гривен. Сответственно, в этом году сумма возросла на 69,7%.