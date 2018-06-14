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Минюст ограничил в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов

НовостиОбщество    14.06.2018 - 20:01
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)

С начала года государственные исполнители взыскали 1,6 млрд грн алиментов в пользу 500 тысяч детей

Министерство юстиции Украины с начала действия законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" ограничили в выезде за границу почти 120 тыс. должников по выплате алиментов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

"Благодаря нововведениям с начала года государственные исполнители взыскали 1,6 млрд грн в пользу 500 тысяч детей. Почти 120 тысяч должников по выплате алиментов было ограничено в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты", - сообщила Глущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года Министерство юстиции Украины уже стянуло с должников по алиментам 1,6 млрд гривен. В общем, если сравнивать с динамикой взысканий долгов по алиментам за аналогичный период прошлого года, тогда было взыскано 918,7 млн гривен. Сответственно, в этом году сумма возросла на 69,7%.

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Теги публикации: Министерство юстиции Украины, алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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