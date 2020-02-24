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Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова

Новости » Политика     24.02.2020 - 15:42
Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова
Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Малюська уточнил, что Насирова не восстанавливали в должности

Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, увольнение Насирова было признано незаконным, но принудительного восстановления в должности нет.

"Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", - отметил Малюська.

Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова

Напомним, сегодня стало известно, что апелляционный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Насирова. Позже в самом суде уточнили, что никакой речи о его восстановлении на должности не идет.

В частности, дело о восстановлении Насирова в должности и взыскании утраченного заработка приостановили по ходатайству самого экс-главы ГФС.

Насиров фигурирует в уголовном деле о нанесении ущерба на 2 млрд гривен. По данным следствия, на должности главы ГФС он сотрудничал с беглым нардепом Александром Онищенко, выдавая его газодобывающим компаниям отсрочки на выплату ренты.

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