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Мін'юст оскаржить рішення суду у справі про звільнення Насірова

Новини » Політика     24.02.2020 - 15:42
Мін'юст оскаржить рішення суду у справі про звільнення Насірова
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Малюська уточнив, що Насірова не поновлювали на посаді

Міністерство юстиції України оскаржить рішення суду у справі про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, звільнення Насірова було визнано незаконним, але примусового відновлення в посаді немає.

"Зараз очікуємо повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитися з подальшими діями. Касаційну скаргу точно подамо", - зазначив Малюська.

Мін'юст оскаржить рішення суду у справі про звільнення Насірова

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Насірова. Пізніше в самому суді уточнили, що ніякої мови про його відновлення на посаді не йде.

Зокрема, справа про поновлення Насірова на посаді та стягнення втраченого заробітку призупинили за клопотанням самого екс-голови ДФС.

Насіров фігурує у кримінальній справі про нанесення збитків на 2 млрд гривень. За даними слідства, на посаді голови ДФС він співпрацював з нардепом-втікачем Олександром Онищенком, видаючи його газодобувним компаніям відстрочки на виплату ренти.

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