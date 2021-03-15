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Минюст обжаловал отмену нового правописания

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство юстиции обжаловало решение Окружного админсуда Киева об отмене нового украинского правописания. Министерство обратилось в Шестой апелляционный административный суд.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Как пояснили в министерстве, правительство в соответствии с нормами законодательства наделено полномочиями на обеспечение проведения государственной политики в сфере функционирования госязыка. Однако судья ОАСК решил, что Кабмин не имел полномочий принимать новое правописание.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции... При принятии постановления в отношении правописания, Кабмин имел полномочия относительно принятия его новой редакции", - заявили в Минюсте.

В министерстве добавили, что истцы по делу о правописании "не привели никаких доказательств" того, что этим постановлением были нарушены их права, свободы и интересы.

Напомним, в конце января ОАСК отменил постановление Кабмина об одобрении новой редакции украинского правописания. В Кабмине заявили, что будут обжаловать это решение.

Министр юстиции Денис Малюська обещал, что новое правописание, несмотря на решение ОАСК, будет действующим к ВНО-2021. Как пояснил министр, суд отменил постановление, а не само правописание.

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Новости Украины Министерство юстиции Украиныязыкобжалование
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