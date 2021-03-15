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Мін'юст оскаржив скасування нового правопису

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство юстиції оскаржило рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування нового українського правопису. Міністерство звернулося до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту.

Як пояснили в міністерстві, уряд відповідно до норм законодавства наділений повноваженням на забезпечення проведення державної політики у сфері функціонування держмови. Однак суддя ОАСК вирішив, що Кабмін не мав повноважень приймати новий правопис.

"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції... При прийнятті постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції", - заявили у Мін'юсті.

У міністерстві додали, що позивачі у справі щодо правопису "не навели жодних доказів" того, що цією постановою були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

Нагадаємо, наприкінці січня ОАСК скасував постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису. В Кабміні заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

Міністр юстиції Денис Малюська обіцяв, що новий правопис, попри рішення ОАСК, буде чинним до ЗНО-2021. Як пояснив міністр, суд скасував постанову, а не сам правопис.

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