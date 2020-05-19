Минюст обвиняют в ручном управлении активами "Межигорья"

Фото: комплекс Межигорье (РБК-Украина)

По словам Резника, управляющая компания ООО "Зручно" не отвечает требованиям к управителю такого комплекса

Министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем в лице врио директора Виталия Сигидина и его зама Владимира Павленко пытаются взять "Межигорье" под личный контроль.

Об этом написал в блоге для издания Цензор.нет бывший начальник управления менеджмента активов АРМА (2018 – 2020 гг) Виталий Резник, передает РБК-Украина.

По словам Резника, Малюська, Сигидин и Павленко в ручном режиме и в обход конкурса назначили управляющей компанией ООО "Зручно", которая не отвечает требованиям к управителю такого комплекса.

"Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента, министр берет дело в свои руки совершенно в другом смысле - в ручном режиме, через одобрение сотрудников ГПУ назначается управительская компания, которая обещает сделать из "Межигорья" курорт", - пишет Резник.

Резник подчеркивает, что планы министерства по трансформации комплекса идут в разрез с законом Украины и закрепленными в нем задачами и целями процедуры управления арестованным имуществом.

"Задачи АРМА не просто управлять имуществом, а, главное, сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить там изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности - "Межигорье" не конфисковано, оно арестовано", - подчеркивает Резник.

Напомним, АРМА создано в 2015 году, основными задачами агентства является распоряжение арестованным имуществом, а также передача его во временное управление третьим компания с тем, чтобы пока на имущество наложен арест до решения суда, оно не утратило своей ценности и не были нанесены убытки собственникам.

Автор: Виталий Мельник