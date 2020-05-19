Мін'юст звинувачують в ручному управлінні активами "Межигір'я"

Фото: комплекс Межигір'я (РБК-Україна)

За словами Рєзніка, керуюча компанія ТОВ "Зручно" не відповідає вимогам до управителя такого комплексу

Міністр юстиції Денис Малюська і нове керівництво Агентства по розшуку та управління майном, придбаним незаконним шляхом в особі т.в.о. директора Віталія Сігідіна та його заступника Володимира Павленка намагаються взяти "Межигір'я" під особистий контроль.

Про це написав у блозі для видання Цензор.нет колишній начальник управління менеджменту активів АРМА (2018 – 2020 рр.) Віталій Рєзнік, передає РБК-Україна.

За словами Рєзніка, Малюська, Сигидін і Павленко в ручному режимі й в обхід конкурсу призначили управляючою компанією ТОВ "Зручно", яка не відповідає вимогам до управителя такого комплексу.

"Замість відкритого конкурсу та наведення порядку в управлінні резиденцією колишнього президента, міністр бере справу у свої руки зовсім в іншому сенсі - в ручному режимі, через схвалення співробітників ГПУ призначається управляюча компанія, яка обіцяє зробити з "Межигір'я" курорт", - пише Рєзнік.

Рєзнік підкреслює, що плани міністерства щодо трансформації комплексу йдуть в розріз з законом України закріпленими в ньому завданнями та цілями процедури управління арештованим майном.

"Завдання АРМА не просто управляти майном, а, головне, зберегти його до остаточного рішення суду. Категорично не можна починати розбудовувати, перекроювати та змінювати комплекс, вносити зміни на свій розсуд заради зростання прибутковості, передавати права власності - "Межигір'я" не конфісковано, його заарештовано", - підкреслює Рєзнік.

Нагадаємо, АРМА створено у 2015 році, основними завданнями агентства є розпорядження арештованим майном, а також передача його у тимчасове управління третім компаніям з тим, щоб поки на майно накладено арешт до рішення суду, воно не втратило своєї цінності й не були завдавати збитків власникам.

Автор: Віталій Мельник