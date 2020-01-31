В суде пытаются обязать Минюст инициировать запрет "Слуги народа"

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции, которое пытаются обязать инициировать запрет деятельности партии "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непроведения контроля за деятельностью партии в части соблюдения требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа". Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОАСК подали иск, которым пытаются отстранить от должности скандального первого замглавы Государственного бюро расследований Александра Бабикова. Скандал с ним разгорелся после того, как стало известно о его участии в защите бывшего президента Виктора Януковича. Сам бывший адвокат отрицает это.