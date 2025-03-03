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Міняюся на НАТО: Зеленський про можливу умову своєї відставки

Понеділок 03 березня 2025 02:31
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Міняюся на НАТО: Зеленський про можливу умову своєї відставки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський, що він готовий піти у відставку, якщо Україну приймуть до НАТО і буде закінчена війна. У такому разі, він вважатиме свою місію виконаною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію інтерв'ю глави держави з британським журналістами.

Відповідаючи на запитання одного з представників ЗМІ, Зеленський заявив, що зміна глави держави буде складним процесом.

"Що стосується того, щоб піти з посади - змінювати мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Тобто це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО, значить я виконав своє завдання... Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", - сказав глава держави.

Також Зеленський висловився про тиск з боку міжнародних партнерів, які можуть намагатися впливати на рішення України. Президент розкритикував такі підходи, додавши, що це суперечить демократичним принципам.

"Це виглядає так, що люди розповідають українцям, яким у них має бути президент. Особливо якщо ці люди обіймають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно і недемократично. Можливо, це вихід для всіх - і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну, так, я міняюся на НАТО, чесно кажу", - резюмував президент.

Нагадаємо, вчора спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів із вдячністю". В іншому разі "країну має очолити хтось інший". Відповідна заява прозвучала за кілька днів після того, як між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка через різне бачення ситуації в Україні.

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