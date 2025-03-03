Меняюсь на НАТО: Зеленский о возможном условии своей отставки

Президент Владимир Зеленский, что он готов пойти в отставку, если Украину примут в НАТО и будет закончена война. В таком случае, он будет считать свою миссию выполненной.

Отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, Зеленский заявил, что смена главы государства будет сложным процессом.

"Что касается того, чтобы уйти с должности - менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. То есть это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняю на НАТО, значит я выполнил свою задачу.. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", - сказал глава государства.

Также Зеленский высказался о давлении со стороны международных партнеров, которые могут пытаться влиять на решение Украины. Президент раскритиковал такие подходи, добавив, что это противоречит демократическим принципам.

"Это выглядит так, что люди рассказывают украинцам, каким у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности. Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично. Может быть, это выход для всех - и для Путина, и для всех, если я не такой гибкий, как они говорят. Ну, да, я меняюсь на НАТО, честно говорю", - резюмировал президент.