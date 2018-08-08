В МинВОТ заявили, что РФ применяет против Украины методы невоенного характера

РФ перешла к скрытой информационной деятельности по отношению к Украине, заявил министр МинВОТ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что Россия перешла к скрытой информационной деятельности по отношению к Украине. Об этом он сообщал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Россияне уже сменили тактику: давно уже это не прямая, а скрытая информационная деятельность на территории Украины. То есть, это уже не такие месседжи, которые не воспринимает общество, а это уже более тонкие, склоняющие общество к определенной мысли, а не прямо навязывающие ее", - сказал Черныш.

Черныш отметил, что параллельно с военными методами влияния и давления на Украину Россия применяет комплекс других действий - невоенного характера. Он отметил, что РФ использует дипломатии для склонения к необходимой ей позиции, системы неправительственных организаций пророссийской направленности, а также деятельность разведывательных органов.

По словам Черныша, ведомство проводит ежемесячный мониторинг таких невоенных действий РФ в Украине.

Напомним, ранее Черныш выступил за продление срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.