У МінТОТ заявили про хакерську атаку на сайт відомства

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Чергова кібер-атака на сайт сталася 14 та 15 листопада

На офіційний сайт Міністертсва з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб здійснена хакерська атака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МінТОТ у Facebook.

Як зазначається, хакерські атаки здійснюються протягом останніх кількох днів. Зловмисники намагаються отримати доступ до сайту. В результаті атак невідомі поширюють спам контент шляхом модифікації сторінок.

"Чергова кібер-атака сталася на сайт МТОТ 14 і 15 листопада після оприлюднення інформації про створення тристоронньої платформи (Україна, Молдова, Грузія), ініційованої міністром Чернишем (глава МінТОТ Вадим Черниш, - ред.) для протидії гібридним методам впливу РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня атака була здійснена 2-3 листопада 2018 року після заяви міністра В.Черниша балканським та європейським ЗМІ, яку він зробив 1 листопада під час візиту до Боснії та Герцеговини, про те, що Росія втручається у внутрішні справи багатьох країн,особливо на Балканах.

"Допускаємо, що для вказаних хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації. МТОТ проводить заходи щодо збереження даних сайту. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Слідкуйте за новинами міністерства на сторінках соцмереж у Facebook та Twitter", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) заявили про кібератаки на офіційний сайт відомства 2-3 листопада.

Крім того, спікер Ради Андрій Парубій не виключає, що Росія може спробувати втрутитися у вибори в Україні.