В МинВОТ заявили о хакерских атаках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для осуществления указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы РФ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МитВОТ) заявили о кибератаки на официальный сайт ведомства 2-3 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что в результате хакерской атаки неизвестные получили доступ к панели управления сайтом. Злоумышленниками были модифицированы некоторые страницы сайта для распространения спам-контента. Отмечается, что сейчас атаку удалось остановить, при этом доступ к панели управления сайтом ограничено, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что это уже не первые попытки злоумышленников. В течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, хакерская атака связана с заявлениями министра МинВОТ Вадима Черныша, которые он сделал 1 ноября 2018 во время визита в Боснию и Герцеговину, а для осуществления указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы России.

"Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах. Для этого используется история, экономика и культура. РФ хочет изменить ситуацию и политические настроения ряда европейских стран. Например, в военной доктрине РФ говорится о разрушении политических союзов", - заявил он во время общения с ведущими балканскими и европейскими СМИ.

Вскоре после публикации на сайте ведомства информации о визите министра в Боснию и Герцеговину на английском языке, начались попытки взлома и блокировки работы сайта.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны Российской Федерации.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий не исключает, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине.