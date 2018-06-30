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В МинВОТ сомневаются, что боевики будут соблюдать перемирие на Донбассе с 1 июля

НовостиПолитика    30.06.2018 - 20:55
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

По словам Туки, ни одно из предыдущих 14 перемирий не соблюдалось в полном объеме

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сомневается, что боевики будут придерживаться нового режима прекращения огня, который вводится на Донбассе с 1 июля согласно достигнутым в Минске договоренностям. Об этом замминистра заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не придерживалось в полном объеме, то я не вижу никаких оснований для того, чтобы договоренность, достигнутая в Минске на этот раз, что она будет соблюдаться", - подчеркнул Тука.

Напомним, как сообщалось, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года.

Тука рассказал, скольким освобожденным из плена уже выплатили компенсации В мае-июне количество нарушений на Донбассе выросло, - ОБСЕ
Теги публикации: перемирие, Георгий Тука, МинВОТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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