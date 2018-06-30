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У МінВОТ сумніваються, що бойовики будуть дотримуватися перемир'я на Донбасі з 1 липня

НовиниПолітика    30.06.2018 - 20:55
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

За словами Туки, жодне з попередніх 14 перемир'їв не дотримувалось у повному обсязі

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сумнівається, що бойовики дотримуватимуться нового режиму припинення вогню, який запроваджується на Донбасі з 1 липня згідно з досягнутими у Мінську домовленостями. Про це замміністра заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Виходячи з того, що в нас уже було 14 домовленостей про перемир'я, і жодне з них не дотримувалось у повному обсязі, то я не бачу ніяких підстав для того, щоб та домовленість, яка досягнута в Мінську цього разу, що вона буде дотримуватися", - підкреслив Тука.

Нагадаємо, як повідомлялося, тристороння контактна група (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року.

Тука розповів, скільком звільненим з полону вже виплатили компенсації У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла, - ОБСЄ
Теги публікації: перемирие, Георгій Тука, МінТОТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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