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В МинВОТ рассказали, почему засекречен санкционный список против РФ

Новости » Политика    15.01.2019 - 01:28
В МинВОТ рассказали, почему засекречен санкционный список против РФ
Фото: Георгий Тука (Виталий Носач, РБК-Украина)

Будет ли обнародован перечень российских лиц и организаций под санкциями, зависит от СНБО

Заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука рассказал, почему не был обнародован список юридических и физических лиц России, в отношении которых в декабре ввели санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, будет обнародован перечень или нет - зависит от решения СНБО.

Тука объяснил, что существуют два пункта ст. 9 закона "О доступе к публичной информации", которыми предусмотрено неразглашение определенной информации.

"Это, в частности, информация, содержащаяся в документах субъектов властных полномочий, составляющих внутриведомственную служебную корреспонденцию, докладные записки, рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения или осуществлением контрольных, надзорных, правительственных функций органами государственной власти", - утверждает замминистра.

Кроме того, согласно второму пункту, не подлежит разглашению информация, собранная в процессе оперативно-розыскной контрразведывательной деятельности в сфере обороны страны, которая не отнесена к государственной тайне.

По словам Туки, именно исходя из этих пунктов, на предложение министерства наложен соответствующий гриф, а вся информация во время сбора, анализа и представления шифруется, чтобы избежать последствий преждевременных действий субъектов.

Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации, однако так и не обнародовал конкретные списки.

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