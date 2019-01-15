ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МінТОТ розповіли, чому засекречено санкційний список проти РФ

Новини » Політика    15.01.2019 - 01:28
У МінТОТ розповіли, чому засекречено санкційний список проти РФ
Фото: Георгій Тука (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи буде оприлюднений перелік російських осіб і організацій під санкціями, залежить від РНБО

Заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України Георгій Тука розповів, чому не був оприлюднений список юридичних та фізичних осіб Росії, щодо яких у грудні заровадили санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

З його слів, буде оприлюднений перелік чи ні - залежить від рішення РНБО.

Тука пояснив, що існують два пункти ст. 9 закону "Про доступ до публічної інформації", якими передбачено нерозголошення певної інформації.

"Це, зокрема, інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових, урядових функцій органами державної влади", - стверджує заступник міністра

Крім того, відповідно до другого пункту, не підлягає розголошенню інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Зі слів Туки, саме виходячи з цих пунктів, на пропозицію міністерства накладено відповідний гриф, а вся інформація під час збору, аналізу та подання шифрується, щоб уникнути наслідків передчасних дій суб'єктів.

Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, однак так і не оприлюднила конкретні списки.

Санкції проти РФ не скасують, доки на сході України не припиниться вогонь, - Курц Україна впроваджує санкції проти археологів через розкопки у Криму
Новини України МінТОТСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся