У МінТОТ розповіли, чому засекречено санкційний список проти РФ

Фото: Георгій Тука (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи буде оприлюднений перелік російських осіб і організацій під санкціями, залежить від РНБО

Заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України Георгій Тука розповів, чому не був оприлюднений список юридичних та фізичних осіб Росії, щодо яких у грудні заровадили санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

З його слів, буде оприлюднений перелік чи ні - залежить від рішення РНБО.

Тука пояснив, що існують два пункти ст. 9 закону "Про доступ до публічної інформації", якими передбачено нерозголошення певної інформації.

"Це, зокрема, інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових, урядових функцій органами державної влади", - стверджує заступник міністра

Крім того, відповідно до другого пункту, не підлягає розголошенню інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Зі слів Туки, саме виходячи з цих пунктів, на пропозицію міністерства накладено відповідний гриф, а вся інформація під час збору, аналізу та подання шифрується, щоб уникнути наслідків передчасних дій суб'єктів.

Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції щодо фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, однак так і не оприлюднила конкретні списки.