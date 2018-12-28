У МінТОТ назвали порахували "дивним" паркан на адмінкордоні з Кримом

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак прокоментував будівництво паркану з боку Криму

Будівництво паркану з боку окупованого Криму на адміністративному кордоні з материковою Україною є "досить дивним рішенням". Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

На його думку, будівництвом огорожі окупаційна влада намагається переконати населення у вирішенні всіх питань Криму.

"Це більше для внутрішнього споживання, так як для України це не має ніякого значення і жодним чином не змінює статус півострова", - заявив Гримчак.

Він також зазначив, що рішення про загородження є "досить дивним", так як до півострову залишається "величезна кількість підходів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні окупованого Криму з материковою Україною завершено будівництво загородження та налаштування системи сигналізаційних датчиків. У російській ФСБ стверджують, що будівництво пов'язано з "можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп".