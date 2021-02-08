В МінТОТ обговорять статус жителів ОРДЛО з російськими паспортами після деокупації

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій порушить питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти. Зокрема обговорюватимуть їхній статус після деокупації регіону.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ .

За його словами, жителям ОРДЛО треба дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають.

"Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Резніков.

Відповідаючи на питання, чи буде Україна визнавати жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", він сказав: "Ми визнаємо громадян України громадянами України. Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це повинно бути окремою розмовою".