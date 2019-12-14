Минветеранов отреагировало на аресты фигурантов дела Шеремета

Иллюстративное фото (УНИАН)

Министерство готово оказать правовую помощь арестованным

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом в Facebook сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда.

По ее словам, она лично знакома с Владом и Инной Грищенко, Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. Она также отметила, что все они являются признанными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении. Министр подчеркнула, что убийство Шеремета должно быть расследовано, но так чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно доказательной базы.

"Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что, по версии следствия, главным мотивом убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине.

Отметим, источник РБК-Украина рассказал, что подозреваемый Андрей Антоненко перед обысками, просил своего родственника вынести из квартиры мину. Обыски в его квартире были связаны именно с поиском данного предмета. Мина впоследствии была обнаружена в полуразобранном состоянии.