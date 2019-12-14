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Мінветеранів відреагувало на арешти фігурантів справи Шеремета

Новини » Політика     14.12.2019 - 10:59
Мінветеранів відреагувало на арешти фігурантів справи Шеремета
Ілюстративне фото (УНІАН)

Міністерство готове надати правову допомогу арештованим

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з арештом підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета готове надати їм весь спектр правової допомоги. Про це у Facebook повідомила голова Минветеранов Оксана Коляда.

За її словами, вона особисто знайома з Владом та Інною Грищенками, Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Вона також зазначила, що всі вони є визнаними авторитетами у ветеранському та волонтерському русі. Міністр підкреслила, що вбивство Шеремета має бути розслідувано, але так щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо доказової бази.

"Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", - зазначила Коляда.

Мінветеранів відреагувало на арешти фігурантів справи Шеремета

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, головним мотивом вбивства Шеремета була дестабілізація ситуації в Україні.

Зазначимо, джерело РБК-Україна розповіло, що підозрюваний Андрій Антоненко перед обшуками, просив свого родича винести з квартири міну. Обшуки в його квартирі були пов'язані саме з пошуком даного предмета. Міна згодом була виявлена в напіврозібраному стані.

Суд заарештував Антоненка У справі про вбивство Павла Шеремета розроблялося 20 груп
Новини України ветераныпреступленияПавло Шеремет
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