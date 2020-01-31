Минветеранов могут передать функции по поиску пропавших на Донбассе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициировало передачу ведомству функций по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом заявила глава министерства Оксана Коляда на заседании рабочей группы, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе Коляда заявила, что министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочий по поиску без вести пропавших. Также министерству могут дать полномочия по формированию поисковых групп.

Коляда добавила, что на сегодня завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции. Также она заявила, что уже есть коллектив опытных специалистов, который готов начать поисковые работы.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины на оккупированном Донбассе 257 человек считаются пропавшими без вести. При этом пропавшими без вести считаются более 70 бойцов Вооруженных сил.