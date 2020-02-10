Минветеранов инициирует санкции за суды над украинцами в Крыму

Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек. По данным министерства, собрано достаточно доказательств против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму.

"Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Кроме того, так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофик Абдулгазиев и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.