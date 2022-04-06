Сообщается, что в результате обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

"81 раз россияне обстреляли города и села Луганщины за прошедшие сутки из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома", - написал Гайдай.

Также он добавил, что под огонь попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское, Золотое и Новодружеськ.



Кроме того, в Северодонецке местный житель получил ранение, ему оказали первую помощь.

За минувшие сутки оккупанты 81 раз обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)