Мінування ЗАЕС. В "Енергоатомі" оцінили можливість підриву охолоджувача

Після теракту РФ на Каховській ГЕС вірогідність зумисного російського підриву на ЗАЕС значно збільшилась. Росіяни з перших днів перебування на станції розпочали мінування території.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін повідомив, що інформація про замінування басейну-охолоджувача Запорізької АЕС з'явилась досить давно.

"Ми знаємо, що вони (російські окупанти - ред.) від початку розпочали мінування периметра станції та берегової частини, де вона приєднується до Каховського водосховища. І саме там розташована лінія басейну - вона повністю приєднується до водосховища. Я не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача. Але те, що там (на станції - ред.) є мінування, ми підтверджуємо", - сказав президент компанії.

Він пояснив, що російські військові провели мінування на суші й по периметру самого ставка. Однак пояснив, що наразі достеменно невідомо в яких саме місцях знаходяться міни.

"Поки що це неясно. Але мінування по всій смузі, що примикає до водосховища. Фактично за його периметром. Але підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила", - зауважив Котін.

Водночас він сказав, що здійснити підрив таким чином, щоб вода почала йти з басейну можливо, однак дуже складно.

"Можна, звичайно, зробити будь-що, але це дуже складно - практично неможливо", - наголосив він.

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, вчора начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми", розповів Буданов.

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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