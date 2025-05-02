Минув майже тиждень після заяви Путіна: що зараз на кордоні з Курською областю

Після заяв глави Кремля Володимира Путіна про нібито "звільнення" Курскої області, росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Також спостерігаєтся накопичення техніки та військових.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефіре телемарафона.

Ситуація в Сумській області

За його словами, в першу чергу - це велика кількість обстрілів за допомогою дронів, артилерії.

"Сумський напрямок - це також активність ворожої авіації, коли фактично скидуються керовані авіабомби", каже він.

Такими діями, на думку Демченка, ворог намагається знищувати позиції українських захисників, але також і прицільно б'є по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення.

Активність ДРГ росіян у Сумській області

Щодо диверсійної діяльності противника, то вона також не змінюється, але на додачу до спроб заходу ворожих ДРГ залишається тактика противника на окремих напрямках, зокрема по напрямку н. п. Басівка та Журавка.

"Це застосування малих штурмових груп, які йдуть на територію України як в пішому порядку, так і намагаються також заскочити на квадроциклах для того, щоб накопичуватися на території нашої країни та розширювати зону боїв вже на території нашої держави", - розповів речник ДПСУ.

Але знову ж таки, за його словами, підрозділи Сил оборони - і прикордонники і ЗСУ, застосовуючи все наявне озброєння, знищують ці групи, проте ворог не зважає на свої втрати.

"А продовжує направляти ці групи і застосовувати таку тактику: техніку на даний момент ворог не застосовує, щоб прорвати наш кордон", - каже Демченко.

Росіяни накопичують сили у Курській області

Якщо говорити про Курську область, то як зазначає спікер, ворог ще з минулого року почав накопичувати сили - і по особовому складу, і по техніці.

"І ці сили він застосовував проти тих підрозділів Сил оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області. І зараз з цих сил та засобів застосовує свої сили для того, щоб застосовувати тактику малих штурмових груп", - каже він.

Але, як додає Демченко, можливо, через недостатню кількість техніки, або, можливо, ворог її береже для подальших дій, бо на даний момент техніка по Сумському напрямку не використовується.

Яку територію контролюють ЗСУ у Курській області

На 26 квітня українські Сили оборони контролювали 31,96 кв. км території у Курській області: в районі Басівки ЗСУ - 9,88 кв. км, а в районі Гуєво було 21,08 кв. км.

Вже на ранок 27 квітня територія під контролем ЗСУ зменшилась до 5 кв. км та 12, 67 кв. км відповідно. За даними карти Deep State на 2 травня, розмір території, який перебуває під контролем ЗСУ, не змінився. Водночас збільшилась "сіра" зона.



Яку територію контролюють ЗСУ у Курській області на 2 травня (deepstatemap.live)