Прошла почти неделя после заявления Путина: что сейчас на границе с Курской областью

После заявлений главы Кремля Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, россияне продолжают обстреливать Сумскую область. Также наблюдается накопление техники и военных.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

Ситуация в Сумской области

По его словам, в первую очередь - это большое количество обстрелов с помощью дронов, артиллерии.

"Сумское направление - это также активность вражеской авиации, когда фактически сбрасываются управляемые авиабомбы", говорит он.

Такими действиями, по мнению Демченко, враг пытается уничтожать позиции украинских защитников, но также и прицельно бьет по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население.

Активность ДРГ россиян в Сумской области

Относительно диверсионной деятельности противника, то она также не меняется, но в дополнение к попыткам захода вражеских ДРГ остается тактика противника на отдельных направлениях, в частности по направлению н. п. Басовка и Журавка.

"Это применение малых штурмовых групп, которые идут на территорию Украины как в пешем порядке, так и пытаются также заскочить на квадроциклах для того, чтобы накапливаться на территории нашей страны и расширять зону боев уже на территории нашего государства", - рассказал представитель ГПСУ.

Но опять же, по его словам, подразделения Сил обороны - и пограничники и ВСУ, применяя все имеющееся вооружение, уничтожают эти группы, однако враг не учитывает свои потери.

"А продолжает направлять эти группы и применять такую тактику: технику на данный момент враг не применяет, чтобы прорвать нашу границу", - говорит Демченко.

Россияне накапливают силы в Курской области

Если говорить о Курской области, то как отмечает спикер, враг еще с прошлого года начал накапливать силы - и по личному составу, и по технике.

"И эти силы он применял против тех подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. И сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", - говорит он.

Но, как добавляет Демченко, возможно, из-за недостаточного количества техники, или, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется.

Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области

На 26 апреля украинские Силы обороны контролировали 31,96 кв. км территории в Курской области: в районе Басовки - 9,88 кв. км, а в районе Гуево было 21,08 кв. км.

Уже на утро 27 апреля территория под контролем ВСУ уменьшилась до 5 кв. км и 12, 67 кв. км соответственно. По данным карты Deep State на 2 мая, размер территории, который находится под контролем ВСУ, не изменился. В то же время увеличилась "серая" зона.

Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области на 2 мая (deepstatemap.live)