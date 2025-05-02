Прошла почти неделя после заявления Путина: что сейчас на границе с Курской областью
После заявлений главы Кремля Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, россияне продолжают обстреливать Сумскую область. Также наблюдается накопление техники и военных.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
Ситуация в Сумской области
По его словам, в первую очередь - это большое количество обстрелов с помощью дронов, артиллерии.
"Сумское направление - это также активность вражеской авиации, когда фактически сбрасываются управляемые авиабомбы", говорит он.
Такими действиями, по мнению Демченко, враг пытается уничтожать позиции украинских защитников, но также и прицельно бьет по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население.
Активность ДРГ россиян в Сумской области
Относительно диверсионной деятельности противника, то она также не меняется, но в дополнение к попыткам захода вражеских ДРГ остается тактика противника на отдельных направлениях, в частности по направлению н. п. Басовка и Журавка.
"Это применение малых штурмовых групп, которые идут на территорию Украины как в пешем порядке, так и пытаются также заскочить на квадроциклах для того, чтобы накапливаться на территории нашей страны и расширять зону боев уже на территории нашего государства", - рассказал представитель ГПСУ.
Но опять же, по его словам, подразделения Сил обороны - и пограничники и ВСУ, применяя все имеющееся вооружение, уничтожают эти группы, однако враг не учитывает свои потери.
"А продолжает направлять эти группы и применять такую тактику: технику на данный момент враг не применяет, чтобы прорвать нашу границу", - говорит Демченко.
Россияне накапливают силы в Курской области
Если говорить о Курской области, то как отмечает спикер, враг еще с прошлого года начал накапливать силы - и по личному составу, и по технике.
"И эти силы он применял против тех подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. И сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", - говорит он.
Но, как добавляет Демченко, возможно, из-за недостаточного количества техники, или, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется.
Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области
На 26 апреля украинские Силы обороны контролировали 31,96 кв. км территории в Курской области: в районе Басовки - 9,88 кв. км, а в районе Гуево было 21,08 кв. км.
Уже на утро 27 апреля территория под контролем ВСУ уменьшилась до 5 кв. км и 12, 67 кв. км соответственно. По данным карты Deep State на 2 мая, размер территории, который находится под контролем ВСУ, не изменился. В то же время увеличилась "серая" зона.
Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области на 2 мая (deepstatemap.live)
"Освобождение" Курской области
26 апреля у главы Кремля Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области. Путин объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье".
По словам Путина, 26 апреля якобы российские войска заняли последний населенный пункт региона - село Горналь у границы с Украиной. К тому же, по данным Кремля, ВСУ якобы за время боев на этом направлении потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
В то же время согласно карте Deep State на 26 апреля, под контролем ВСУ все еще находились более 30 кв. км. территории российского региона. В этот же день в Генштабе ВСУ опровергли заявления Кремля об "освобождении" Курской области. Украинские военные подчеркнули, что оккупанты "выдают желаемое за действительное".
К тому же Россия придумала фейк после "освобождения" Курской области. В ЦПД объяснили, какую связь он имеет со зверствами оккупантов в Буче в 2022 году.
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